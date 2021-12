Diana Del Bufalo su Instagram: “ecco perché non mi vaccino” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Diana Del Bufalo era finta al centro di una polemica social per aver detto che non era vaccinata: la comica ha chiarito i motivi della sua scelta. Durante una diretta video Diana Del Bufalo ha raccontato di non essere vaccinata, ora la comica ha precisato i motivi della sua scelta: ha il cuore ballerino. Diana, travolta da una bufera social, che ha portato il suo nome al primo posto delle tendenze di Twitter, ha replicato a chi la criticava. Dal 25 dicembre Warner Bros ha distribuito in Italia 7 donne e un mistero, il film diretto da Alessandro Genovesi che ha tra le sue protagoniste Diana Del Bufalo. L'attrice in una diretta Instagram si è lamentata del fatto che, in seguito alle nuove norme sanitarie, non potrà … Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 dicembre 2021)Delera finta al centro di una polemica social per aver detto che non era vaccinata: la comica ha chiarito i motivi della sua scelta. Durante una diretta videoDelha raccontato di non essere vaccinata, ora la comica ha precisato i motivi della sua scelta: ha il cuore ballerino., travolta da una bufera social, che ha portato il suo nome al primo posto delle tendenze di Twitter, ha replicato a chi la criticava. Dal 25 dicembre Warner Bros ha distribuito in Italia 7 donne e un mistero, il film diretto da Alessandro Genovesi che ha tra le sue protagonisteDel. L'attrice in una direttasi è lamentata del fatto che, in seguito alle nuove norme sanitarie, non potrà …

