Diana Del Bufalo non è vaccinata: «Me l'ha sconsigliato il medico». Bufera social (Di giovedì 30 dicembre 2021) Diana Del Bufalo ha confessato su Instagram di non essersi vaccinata contro il Covid-19, e il risultato è una graticola social. L'attrice, in una diretta social, ha ammesso di non essersi immunizzata, anche se non è una no-vax: «Non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base», ha detto Diana specificando che non si è vaccinata e non si vaccinerà perché così le è stato consigliato. Alla pioggia di critiche e insulti piovuteli addosso dopo la diretta, con qualche eccezione di messaggi di appoggio e stima, l'attrice ha risposto con un messaggio nelle sue storie Instagram, in cui punta il dito contro i giornalisti: «Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo – ha scritto – ho da subito capito ...

