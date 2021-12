Diana del Bufalo in diretta: “Ah il vaccino, ma vaffanc**o, io voglio fare esperienza”. Scoppia la polemica: “Dove? In terapia intensiva?” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Non mi vaccino perché mi è stato sconsigliato e mi fido del mio istinto“. Da ore ormai Diana del Bufalo è al centro delle polemiche a causa di alcune dichiarazioni fatte durante una diretta Instagram realizzata ieri intorno all’una e mezza di notte, nella quale ha risposto ad alcuni commenti sui vaccini innescando un vero e proprio polverone mediatico. La co-protagonista del film 7 donne e un mistero, con Luisa Ranieri e Ornella Vanoni – che per altro è andata a promuovere in diversi prograOggi è un altro giornommi televisivi, compreso Danza con me di Bolle, in onda il 1° gennaio su Rai1 – ha infatti rivelato davanti a oltre 4 mila utenti collegati in quel momento di non essere vaccinata. “Ah, il vaccino, il vaccino. Ma vaffanculo il vaccino. Non funziona, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Non miperché mi è stato sconsigliato e mi fido del mio istinto“. Da ore ormaidelè al centro delle polemiche a causa di alcune dichiarazioni fatte durante unaInstagram realizzata ieri intorno all’una e mezza di notte, nella quale ha risposto ad alcuni commenti sui vaccini innescando un vero e proprio polverone mediatico. La co-protagonista del film 7 donne e un mistero, con Luisa Ranieri e Ornella Vanoni – che per altro è andata a promuovere in diversi prograOggi è un altro giornommi televisivi, compreso Danza con me di Bolle, in onda il 1° gennaio su Rai1 – ha infatti rivelato davanti a oltre 4 mila utenti collegati in quel momento di non essere vaccinata. “Ah, il, il. Ma vaffanculo il. Non funziona, è ...

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - FranAltomare : Diana Del Bufalo cancellata. Avrei dovuto già dai tempi delle sue opinioni discutibili sul catcalling, ma recuperia… - CallMeBessa : Per quanto io sia PROvax e per quanto io non creda alle parole di Diana Del Bufalo sul fatto che per il suo “cuore… - dduckbusters : Chiamate la room Diana del bufalo così entra - Mariolino_22 : Ho aspettato un giorno come questo per poterlo dire: a me Diana Del Bufalo non è mai piaciuta, mi è sempre stata al… -