Diana Del Bufalo, il caso social per le parole sul vaccino (Di giovedì 30 dicembre 2021) Diana Del Bufalo: Il caso social per le parole sul vaccino. Ed è subito polemica Da pochissime ore è arrivata una notizia clamorosa, che ha fatto discutere tutti: pare che Diana Del Bufalo non si sia vaccinata. Un tweet dell'Inviato Rai Domenico Marocchi ha fatto balzare tra le tendenze di Twitter il nome della giovane donna. Infatti l'attrice, in una storia di Instagram pubblicata oggi alle 12:13, ha palesemente dichiarato: "Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho da subito capito che c'erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono ...

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - FranAltomare : Diana Del Bufalo cancellata. Avrei dovuto già dai tempi delle sue opinioni discutibili sul catcalling, ma recuperia… - F_laffy : Al di là del merdone che ha pestato Diana io Parpiglia non lo tollero minimamente - SimonaUsagix : RT @domenicomarock: Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo i… - IvanoCeriani : RT @GiusCandela: La replica di Diana Del Bufalo è ancora più ridicola. E poi basta con queste lezioni ai giornalisti. Imparate a scusarvi p… -