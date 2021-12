DIANA DEL BUFALO E IL VIDEO CHE INDIGNA L’ITALIA: “VAFFANC**O IL VACCINO, NON FUNZIONA!” (Di giovedì 30 dicembre 2021) La situazione è sfuggita di mano a DIANA Del BUFALO. Avvolta da una coperta e con un coltello in mano, per affettare un panettone ma il contesto e le parole rendono il tutto simile ad un film dell’orrore, l’attrice di “Che Dio ci aiuti”, mai titolo più calzante, inizia un monologo che lascia tutti senza parole, anzi disgustati. E il Covid e l’aumento di tamponi e il VACCINO. Ah, il VACCINO! Ma VAFFANC**O il VACCINO, non funziona. Non credete sia un po’ deludente il VACCINO? È molto deludente. VAFFANC**O a tutto, che rottura di ca**o. Porca tr**a. Dicci Rino, non è deludente grande astrologo? (?!) Non sto vedendo nessuno per il musical, non posso permettermi di prendere il Covid. Se è destino me lo prenderò. Il VACCINO non è ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 dicembre 2021) La situazione è sfuggita di mano aDel. Avvolta da una coperta e con un coltello in mano, per affettare un panettone ma il contesto e le parole rendono il tutto simile ad un film dell’orrore, l’attrice di “Che Dio ci aiuti”, mai titolo più calzante, inizia un monologo che lascia tutti senza parole, anzi disgustati. E il Covid e l’aumento di tamponi e il. Ah, il! Mail, non funziona. Non credete sia un po’ deludente il? È molto deludente.a tutto, che rottura di ca**o. Porca tr**a. Dicci Rino, non è deludente grande astrologo? (?!) Non sto vedendo nessuno per il musical, non posso permettermi di prendere il Covid. Se è destino me lo prenderò. Ilnon è ...

