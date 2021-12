Diana Del Bufalo dice di non essere vaccinata perché le è stato “sconsigliato” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel corso di una diretta Instagram seguita da circa 3mila persone, l’attrice Diana Del Bufalo ha confidato di non aver fatto il vaccino contro il Covid per motivi di salute. “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo – ha detto – ho subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel corso di una diretta Instagram seguita da circa 3mila persone, l’attriceDelha confidato di non aver fatto il vaccino contro il Covid per motivi di salute. “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo – ha detto – ho subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpiditàè quello che sono, una persona limpida: è vero non sonomi èdal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ...

