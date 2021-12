Delia Duran su tutte le furie | esplode la rabbia della moglie di Alex Belli | “Ne risponderà legalmente”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non usa mezzi termini, che si dice pronta ad azioni legali dopo aver letto una notizia che riguarda il suo presunto stato di salute e il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Ladisulenon le manda a dire e rivela la sua verità in una serie di Instagram Stories.sule, ladisu Instagram Nelle ultime ore, l’indiscrezione sull’imminente ingresso dinella rosa di concorrenti del GF Vip 6 è stata accompagnata da un rumor altrettanto ...

Soleil Sorge e Alex Belli si sono detti addio tra un mare di polemiche, quando l'attore è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver seguito la compagna. Avendo visto Alex completamente solo durante l'ultimo confronto in collegamento con lo studio di Canale5 , Soleil e Davide Silvestri pensano che l'attore esi siano lasciati ...Brutte notizie per. La modella, che per mesi ha animato le dinamiche all'interno della casa del GF Vip con la telenovela tra Alex Belli e Soleil Sorge , doveva fare il suo ingresso nel reality proprio tra ...Soleil svela a Davide Silvestri cosa le hanno detto gli autori in confessionale su Alex e Delia: “Forse si sono lasciati”. I loro dubbi.Delia Duran salta la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 6 a causa del covid 19? La risposta della modella via social ...