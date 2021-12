Delia Duran smentisce Deianira Marzano e pubblica il tampone negativo (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nota modella Delia Duran smentisce la notizia diffusa sul web sulla sua positività al Covid 19 Il Grande Fratello L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nota modellala notizia diffusa sul web sulla sua positività al Covid 19 Il Grande Fratello L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

Novella_2000 : Delia Duran, salta l'ingresso al #GFVip a causa del covid? Ora parla lei e pubblica delle prove - Cristinachioda2 : Se veramente entra Delia Duran state rischiando il fondo.. #GrandeFratelloVip prima si parlava della storia dei VI… - gioacchinobpb12 : L'inserto: Delia Duran gravissime accuse: 'Mi ha proposto una cosa a tre...'. - SusyMely1 : RT @Viperissima_: Delia Duran per il momento non potrà entrare al #GFvip perché positiva al Covid. Pare che abbia contratto la variante Bel… - infoitcultura : Gf Vip 6, slitta l’ingresso di Delia Duran per Covid? La verità della modella -