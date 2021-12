"Delia Duran salta". Le voci sul Covid, il mistero e il sospetto: cosa non torna al GfVip (Di giovedì 30 dicembre 2021) Colpo di scena? Forse no. Tutto resta come prima per Delia Duran, moglie di Alex Belli. Andiamo per gradi. Proprio noi di Libero vi abbiamo raccontato che lei potrebbe entrare al GfVip il prossimo 3 gennaio: un'indiscrezione che ha fatto subito il giro della Rete. Ed ora spunta l'ipotesi della sua positività al Covid, ma la moglie di Belli smentisce categoricamente pubblicando il test negativo. "Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente", scrive Delia sui social. Quindi, si tratterebbe di una fake news. Il suo ingresso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Colpo di scena? Forse no. Tutto resta come prima per, moglie di Alex Belli. Andiamo per gradi. Proprio noi di Libero vi abbiamo raccontato che lei potrebbe entrare alil prossimo 3 gennaio: un'indiscrezione che ha fatto subito il giro della Rete. Ed ora spunta l'ipotesi della sua positività al, ma la moglie di Belli smentisce categoricamente pubblicando il test negativo. "Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente", scrivesui social. Quindi, si tratterebbe di una fake news. Il suo ingresso ...

zazoomblog : Delia Duran positiva al Covid? Lei rompe il silenzio - #Delia #Duran #positiva #Covid? #rompe… - zazoomblog : Gf Vip pugno duro di Delia Duran: decide di querelare - #pugno #Delia #Duran: #decide - trashtvstellare : Delia Duran non è positiva e quindi, se le indiscrezioni sono vere, lunedì entrerà nella Casa come concorrente #GFVIP - TeamElia3 : RT @Viperissima_: Delia Duran per il momento non potrà entrare al #GFvip perché positiva al Covid. Pare che abbia contratto la variante Bel… - sissiari : RT @Viperissima_: Delia Duran per il momento non potrà entrare al #GFvip perché positiva al Covid. Pare che abbia contratto la variante Bel… -