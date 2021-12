Delia Duran salta il GF VIP 6 perchè positiva al covid? La risposta della venezuelana

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelle ultime ore si è detto e scritto molto su quello che succederà anelle prossime ore. Si è parlato di lei come una delle nuove concorrenti del Grande Fratello VIP 6 e tanti hanno notato il fatto che lanon fosse con Alex Bellite l’ultima diretta e in generale, sembra essere sparita dai radar. Il motivo? La quarantena imposta prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6. Ieri però, dai social, sono arrivate diverse voci che rivelavano un destino diverso per la compagna di Alex Belli. Secondo alcune voci che circolavano infatti, l’entrata disarebbeta per viasua positività al19. E così dopo il chiacchiericcio, a mettere i puntini sulle i ci ha pensato proprio, che ...

Brutte notizie per. La modella, che per mesi ha animato le dinamiche all'interno della casa del GF Vip con la telenovela tra Alex Belli e Soleil Sorge , doveva fare il suo ingresso nel reality proprio tra ...Deianira Marzano in queste ore ha lanciato una indiscrezione sull'ipotetico stato di salute diad un passo dall'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip . Secondo l'appassionata di gossip, la moglie di Alex Belli avrebbe il Covid e dovrebbe saltare il suo imminente approdo tra le ...Delia Duran salta la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 6 a causa del covid 19? La risposta della modella via social ...Salta l'ingresso di Delia Duran fissato per questo lunedì 3 gennaio nella Casa del Gf Vip 6: qual è il motivo? Scopriamolo insieme ...