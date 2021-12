Delia Duran positiva al Covid? Lei rompe il silenzio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Delia Duran è positiva al Covid? La modella è intervenuta su Instagram e ha svelato la verità sul suo stato di salute Delia Duran è ancora protagonista della cronaca rosa ma stavolta non per il suo Alex Belli ma per il suo ingresso nella casa di Cinecittà che dovrebbe avvenire lunedì prossimo. Contemporaneamente però, stando a quanto riferito dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la donna sarebbe positiva al Covid. Di conseguenza il suo ingresso al Grande Fratello sarebbe slittato. In tanti si sono preoccupati per lei mandandole messaggi sui social augurandole una pronta guarigione. Ma a rompere il pettegolezzo è stata proprio Delia Duran che in una storia Instagram racconta come sta ai suoi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 dicembre 2021)al? La modella è intervenuta su Instagram e ha svelato la verità sul suo stato di saluteè ancora protagonista della cronaca rosa ma stavolta non per il suo Alex Belli ma per il suo ingresso nella casa di Cinecittà che dovrebbe avvenire lunedì prossimo. Contemporaneamente però, stando a quanto riferito dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la donna sarebbeal. Di conseguenza il suo ingresso al Grande Fratello sarebbe slittato. In tanti si sono preoccupati per lei mandandole messaggi sui social augurandole una pronta guarigione. Ma are il pettegolezzo è stata proprioche in una storia Instagram racconta come sta ai suoi ...

