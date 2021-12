Delia Duran, pericolo Covid? Arriva il messaggio che fuga i dubbi (Di giovedì 30 dicembre 2021) È circolata la voce della positività al Covid di Delia Duran. La moglie di Alex Belli ha voluto fugare tutti i dubbi. Ecco la verità. Delia Duran (GettyImages)In questi mesi si è parlato molto di Delia Duran. Soprattutto visto il comportamento tenuto nella casa del Grande Fratello Vip da parte di Alex Belli. I telespettatori sapranno come l’attore si sia avvicinato in maniera importante a Soleil Sorge. I due, nella casa, sono apparsi molto intimi. Inevitabilmente, tali atteggiamenti hanno irritato e non poco la moglie. Un caso che è ancora presente nella casa nonostante l’attore abbia concluso la sua esperienza. In questi 3 mesi, molte sono state le dichiarazioni della moglie di Alex Belli in merito a questa vicenda. ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 dicembre 2021) È circolata la voce della positività aldi. La moglie di Alex Belli ha volutore tutti i. Ecco la verità.(GettyImages)In questi mesi si è parlato molto di. Soprattutto visto il comportamento tenuto nella casa del Grande Fratello Vip da parte di Alex Belli. I telespettatori sapranno come l’attore si sia avvicinato in maniera importante a Soleil Sorge. I due, nella casa, sono apparsi molto intimi. Inevitabilmente, tali atteggiamenti hanno irritato e non poco la moglie. Un caso che è ancora presente nella casa nonostante l’attore abbia concluso la sua esperienza. In questi 3 mesi, molte sono state le dichiarazioni della moglie di Alex Belli in merito a questa vicenda. ...

sagarspeace : RT @Viperissima_: Delia Duran per il momento non potrà entrare al #GFvip perché positiva al Covid. Pare che abbia contratto la variante Bel… - fanpage : #Gfvip, Delia Duran negativa al Covid, il suo ingresso nella casa non è a rischio - trottolinad : Indovina con chi dormirà Miriana nel letto lunedì prossimo? DELIA DURAN il suo nuovo amore. Segnatevi sto tweet #gfvip - SaCe86 : #GFVip 6, lunedì entrerà Delia Duran. Ecco chi prenderà il posto di Sonia - Dorian221190 : RT @trashtvstellare: Delia Duran non è positiva e quindi, se le indiscrezioni sono vere, lunedì entrerà nella Casa come concorrente #GFVIP -