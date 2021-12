Delia Duran entra nella casa del GF Vip 6? Inaspettato colpo di scena: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Delia Duran è sicuramente uno dei personaggi dello spettacolo del momento. La relazione sentimentale della modella con Alex Belli continua a tener banco e l’attore ha deciso di scrivere una lettera alla sua ragazza, pubblicata sulla rivista Novella 2000. Da quando il 38enne ha abbandonato volontariamente la casa del Grande Fratello Vip 6, i due si sono ritrovati e anche a giudicare dal contenuto del messaggio avrebbero ritrovato la serenità e l’equilibrio, messi a dura prova dai fatti della casa più spiata d’Italia. L’amicizia speciale tra Belli e Solei Sorge, infatti, aveva messo a repentaglio il rapporto fra Delia e l’attore. La lettera di Alex Belli a Delia “Cara Delia, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, – ha scritto Alex Belli rivolgendosi a ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 30 dicembre 2021)è sicuramente uno dei personaggi dello spettacolo del momento. La relazione sentimentale della modella con Alex Belli continua a tener banco e l’attore ha deciso di scrivere una lettera alla sua ragazza, pubblicata sulla rivista Novella 2000. Da quando il 38enne ha abbandonato volontariamente ladel Grande Fratello Vip 6, i due si sono ritrovati e anche a giudicare dal contenuto del messaggio avrebbero ritrovato la serenità e l’equilibrio, messi a dura prova dai fatti dellapiù spiata d’Italia. L’amicizia speciale tra Belli e Solei Sorge, infatti, aveva messo a repentaglio il rapporto frae l’attore. La lettera di Alex Belli a“Caraci qua. Sei l’amore della mia vita, – ha scritto Alex Belli rivolgendosi a ...

LIPPO1958 : Ipotizzando ché entri la Delia Duran , con soleil diverranno buone amiche , guerra aperta.... #gfvip #gfvip6 #GFVIP - Sheeg0_ : RT @Viperissima_: Delia Duran per il momento non potrà entrare al #GFvip perché positiva al Covid. Pare che abbia contratto la variante Bel… - edscheeks : RT @Viperissima_: Delia Duran per il momento non potrà entrare al #GFvip perché positiva al Covid. Pare che abbia contratto la variante Bel… - 1escopata : RT @Federic1910: il modo in cui Soleil sarà in grado di creare anche il fandom di Delia Duran entrata dopo più di 4 mesi è incredibile ma… - creeestina : E quando Delia Duran vincerà il grande fratello -