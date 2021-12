Delia Duran | colpo di scena | salta il suo ingresso al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 dicembre 2021)questa settimana ha ricevuto una lettera molto romantica dal suo Alex Belli pubblicata su Novella 2000. I due, da quando lui è uscito dal GF Vip 6, si sono ritrovati e anche a giudicare dal contenuto di questo lungo messaggio hanno ritrovato la serenità e l’equilibrio di coppia di un tempo. “Cara, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa – ha scritto Alex Belli rivolgendosi a– Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra”., ...