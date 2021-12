Decreto Covid, ecco le nuove regole e da quando entrano in vigore: dalle quarantene al Green Pass rafforzato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster , estensione del Super Green Pass quasi ovunque: per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster , estensione del Superquasi ovunque: per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto,...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, Bonetti a Sky TG24: 'Obbligo vaccinale è direzione giusta per sconfiggere pandemia' - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid, la stretta del governo sullo sport: gli stadi tornano al 50% e nei palazzetti solo il 35% di c… - Open_gol : ? Le nuove regole su quarantena e Super Green pass in vigore dal 10 gennaio. Cosa si può fare e non fare senza vacc… - vincenzoaf : Nuovo decreto Covid: quarantena, booster e Super green pass. Il testo integrale in pdf - cgiamestre : ?Consiglio dei Ministri: nuovo decreto-legge con misure urgenti anti COVID-19. Estensione del Green Pass rafforzato… -