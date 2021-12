Decreto anti covid: le nuove regole per la quarantena (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Governo ha deciso: arrivano nuove regole per la quarantena in Italia. L’Italia, come gli altri stati europei e paesi del mondo, è entrata in una nuova ondata di questa maledetta pandemia. A differenza di quanto succedeva nel 2020, quando era tutto chiuso e le cose che si “potevano fare” erano praticamente pochissime, nel 2021, gli italiani, stanno comunque vivendo in “normalità” le feste natalizie e non solo. Si va a lavoro, è tutto aperto e con il green pass, è possibile sia in zona gialla che in zona arancione, muoversi, lavorare, interagire, fare qualsiasi cosa. E’ chiaro però che di fronte a un numero di contagi in forte crescita ( anche perchè milioni di italiani non sono vaccinati) non è possibile effettuare un tracciamento adeguato. Ed è inoltre facile pensare che chi ha tre dosi di vaccino, non può essere costretto a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Governo ha deciso: arrivanoper lain Italia. L’Italia, come gli altri stati europei e paesi del mondo, è entrata in una nuova ondata di questa maledetta pandemia. A differenza di quanto succedeva nel 2020, quando era tutto chiuso e le cose che si “potevano fare” erano praticamente pochissime, nel 2021, gli italiani, stanno comunque vivendo in “normalità” le feste natalizie e non solo. Si va a lavoro, è tutto aperto e con il green pass, è possibile sia in zona gialla che in zona arancione, muoversi, lavorare, interagire, fare qualsiasi cosa. E’ chiaro però che di fronte a un numero di contagi in forte crescita ( anche perchè milioni di italiani non sono vaccinati) non è possibile effettuare un tracciamento adeguato. Ed è inoltre facile pensare che chi ha tre dosi di vaccino, non può essere costretto a ...

Advertising

giorgiolecis : Decreto anti-Covid: quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi o con booster, estensione del Super Gr… - tvbusiness24 : Nuovo #decreto anti-Covid: azzeramento #quarantena e #SuperGreenpass Esteso il pass per trasporti pubblici, albergh… - mistermeo : RT @LaNotiziaTweet: Via libera al nuovo #decreto anti-Covid. Stop alla #quarantena per i vaccinati con la terza dose. C’è anche l’estension… - CosenzaChannel : Niente isolamento per chi ha la terza dose e nessun obbligo vaccinale per i lavoratori. Pronto il nuovo decreto ant… -