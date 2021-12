Decreto anti Covid, la scherma italiana prosegue l’attività agonistica (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – Il Consiglio Federale della Federscherma si è riunito quest’oggi in videoconferenza alla luce dell’aumento dei casi di Covid-19 che in questi giorni si registra su tutto il territorio nazionale. I rappresentanti eletti della scherma italiana hanno deciso, nel rispetto delle normative recentemente emanate dal Governo e dei Protocolli adottati per lo svolgimento delle competizioni, di confermare l’intera attività agonistica programmata a partire dal mese di gennaio 2022. Per le sole competizioni a carattere regionale e interregionale sono demandate agli organi territoriali che dovessero riscontrare particolari difficoltà organizzative, legate alla situazione pandemica locale, le decisioni circa eventuali rinvii delle competizioni previste, dandone in tal caso tempestiva ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – Il Consiglio Federale della Federsi è riunito quest’oggi in videoconferenza alla luce dell’aumento dei casi di-19 che in questi giorni si registra su tutto il territorio nazionale. I rappresenteletti dellahanno deciso, nel rispetto delle normative recentemente emanate dal Governo e dei Protocolli adottati per lo svolgimento delle competizioni, di confermare l’intera attivitàprogrammata a partire dal mese di gennaio 2022. Per le sole competizioni a carattere regionale e interregionale sono demandate agli organi territoriali che dovessero riscontrare particolari difficoltà organizzative, legate alla situazione pandemica locale, le decisioni circa eventuali rinvii delle competizioni previste, dandone in tal caso tempestiva ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Ecco le principali novità contenute nel decreto anti-Covid, dalla quarantena azzerata per chi ha fatto la d… - tranchi77 : RT @LaNotiziaTweet: Attività chiuse senza ristori, prezzi delle mascherine calmierati e quarantena ridotta per i vaccinati salvo intese. Le… - _maria1503_ : RT @LaNotiziaTweet: Attività chiuse senza ristori, prezzi delle mascherine calmierati e quarantena ridotta per i vaccinati salvo intese. Le… - MaryBoom21 : RT @LaNotiziaTweet: Attività chiuse senza ristori, prezzi delle mascherine calmierati e quarantena ridotta per i vaccinati salvo intese. Le… -