David Rossi, il Montepaschi e i festini gay: il verbale del carabiniere mai sentito dai pm (Di giovedì 30 dicembre 2021) Francesco Marinucci, ex comandante dei carabinieri di Monteriggioni, ha messo a verbale in una deposizione sull'indagine per la morte di David Rossi che nei presunti festini gay di cui hanno parlato alcuni testimoni erano presenti manager del Monte dei Paschi di Siena, politici e anche un prete. Di più: nel verbale di Marinucci si dice che era presente anche il procuratore Nicola Marini. Che, sempre secondo la testimonianza del carabiniere, sarebbe stato anche immortalato in un video. Ma il verbale è sparito, poi riapparso, «senza essere mai preso in esame nel fascicolo sui presunti abusi e omissioni nelle indagini sulla strana morte di Rossi», volato da una finestra della banca senese a Rocca Salimbeni il 6 marzo del 2013, secondo quanto racconta ...

