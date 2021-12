(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il provvedimento, come leggo in una nota diffusa'Autorità Portuale, è stato firmato questo pomeriggio dal commissario Luciano Guerrieri, dalla vice commissaria Roberta Macii e dal responsabile ...

... Francesco Gazzetti, esprime soddisfazione per l'aggiudicazione della gara per la realizzazione delle opere a mare e dei dragaggi dellaè sempre più vicina! È con ...Fincantieri Infrastructure Opere marittime, Società Italiana Dragaggi, Sales e Fincosit si aggiudica per 377,4 milioni di euro l'appalto integrato dellaCon un ribasso del 2,46% il raggruppamento formato da Fincantieri Infrastructure Opere marittime, Società Italiana Dragaggi, Sales e Fincosit si aggiudica per 377,4 milioni di euro l'...Darsena Europa, Gazzetti (Pd): «Svolta decisiva verso la realizzazione dell’opera strategica per Livorno e la Toscana» ...Livorno, 30 dicembre 2021 - L’Autorità Portuale ha aggiudicato la gara per l’affidamento, mediante appalto integrato, della realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella ...