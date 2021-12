Dario Nardella: "Le città sull'orlo del tilt. Senza obbligo vaccinale sarà lockdown" (Di giovedì 30 dicembre 2021) O l’obbligo vaccinale o il lockdown. È questa la sintesi del discorso del sindaco di Firenze, Dario Nardella. “Le misure del Governo non sono sufficienti”, dice nell’intervista ad HuffPost, chiedendo “più coraggio nelle scelte” perché “le città sono sull’orlo del tilt”. Con una previsione fosca: “Tra poco ci saranno centinaia di migliaia di persone in quarantena per contagio, non per contatto stretto con un positivo”. Le nuove misure del governo rispondono alle esigenze di un’amministrazione locale? È giusto eliminare la quarantena per i vaccinati con terza dose o con seconda dose fatta entro pochi mesi. Sono misure necessarie e utili, ma purtroppo non ancora sufficienti. Faccio un esempio: al momento non so se i dipendenti del mio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) O l’o il. È questa la sintesi del discorso del sindaco di Firenze,. “Le misure del Governo non sono sufficienti”, dice nell’intervista ad HuffPost, chiedendo “più coraggio nelle scelte” perché “lesonodel”. Con una previsione fosca: “Tra poco ci saranno centinaia di migliaia di persone in quarantena per contagio, non per contatto stretto con un positivo”. Le nuove misure del governo rispondono alle esigenze di un’amministrazione locale? È giusto eliminare la quarantena per i vaccinati con terza dose o con seconda dose fatta entro pochi mesi. Sono misure necessarie e utili, ma purtroppo non ancora sufficienti. Faccio un esempio: al momento non so se i dipendenti del mio ...

