Danilo Petrucci positivo al Covid-19: Dakar a rischio per l'italiano? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non è un periodo fortunatissimo per il nostro Danilo Petrucci. Il pilota ha salutato la MotoGP tra diverse ombre e pochissime luci e si è accasato alla KTM per gareggiare nella leggendaria Dakar. Una gara emozionante, difficilissima da vincere, che potrebbe elevare la carriera di qualsiasi avventore. È una delle corse più iconiche e storiche di tutto il mondo dei motori e Petrux si era gettato a capofitto in questa nuova, importante, avventura della sua vita professionale. La tegola, però, è giunta implacabile: il ternano è stato trovato positivo al Covid-19. La sua partecipazione è a rischio? Danilo Petrucci positivo al Covid-19: la Dakar si allontana? Brutta tegola per Danilo ...

