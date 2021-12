Dalle tasse alle pensioni. Cosa cambia con l'approvazione della legge di Bilancio (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva con 355 voti favorevoli e 45 contrari il testo della legge di Bilancio. Il via libera segue di una settimana il parere favorevole fornito dall’aula del Senato. Si tratta di una manovra economico-finanziaria espansiva dal valore complessivo di 32 miliardi di euro. Ma quali sono le principali misure contenute nel documento? Fisco La legge stanzia per il fisco una quota pari a 8 miliardi. È prevista la riduzione da quattro a cinque delle aliquote Irpef. La nuova progressività fiscale viene così rimodulata come segue: il 23 per cento fino a 15.000 euro di reddito, il 25 per cento da 15.000 a 28.000 euro, il 35 per cento da 28.000 a 50.000 euro ed il 43 per cento oltre i 50.000 euro. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, viene eliminata l’Irap, l'Imposta ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva con 355 voti favorevoli e 45 contrari il testodi. Il via libera segue di una settimana il parere favorevole fornito dall’aula del Senato. Si tratta di una manovra economico-finanziaria espansiva dal valore complessivo di 32 miliardi di euro. Ma quali sono le principali misure contenute nel documento? Fisco Lastanzia per il fisco una quota pari a 8 miliardi. È prevista la riduzione da quattro a cinque delle aliquote Irpef. La nuova progressività fiscale viene così rimodulata come segue: il 23 per cento fino a 15.000 euro di reddito, il 25 per cento da 15.000 a 28.000 euro, il 35 per cento da 28.000 a 50.000 euro ed il 43 per cento oltre i 50.000 euro. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, viene eliminata l’Irap, l'Imposta ...

