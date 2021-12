Dalle Regioni a Galli, il club del "si può fare di più" sulle restrizioni (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Il governo ci ha ascoltato sulla quarantena accorciata per non bloccare il Paese. Resta una timidezza sull’estensione del Green pass rafforzato ad altre categorie, come il mondo del lavoro pubblico e privato, che non comprendo”. A dirlo in un’intervista sul Corriere della Sera il Governatore della LIguria Giovanni Toti, aggiungendo: “La Lega nella conferenza delle Regioni era sulle nostre stesse posizioni. Fedriga che la presiede era per allargare l’area del Green pass rafforzato. Così Zaia”. “Le Regioni hanno avuto una posizione univoca. Se c’è una questione politica è interna al governo. I governatori vedono le file ai tamponi, forse c’è chi ha sensibilità diverse”, ha aggiunto Toti. A parlare della necessità di misure rafforzate anche l’infettivologo Massimo Galli sulle pagine del Mattino. “Poco ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Il governo ci ha ascoltato sulla quarantena accorciata per non bloccare il Paese. Resta una timidezza sull’estensione del Green pass rafforzato ad altre categorie, come il mondo del lavoro pubblico e privato, che non comprendo”. A dirlo in un’intervista sul Corriere della Sera il Governatore della LIguria Giovanni Toti, aggiungendo: “La Lega nella conferenza delleeranostre stesse posizioni. Fedriga che la presiede era per allargare l’area del Green pass rafforzato. Così Zaia”. “Lehanno avuto una posizione univoca. Se c’è una questione politica è interna al governo. I governatori vedono le file ai tamponi, forse c’è chi ha sensibilità diverse”, ha aggiunto Toti. A parlare della necessità di misure rafforzate anche l’infettivologo Massimopagine del Mattino. “Poco ...

Advertising

marika_mk : Quindi, una delle conclusioni, fatto salvo ciò che verrà pubblicato in G.U., cui giungere è che, con la modifica al… - qnazionale : Bollettino Covid: i contagi in Italia del 29 dicembre 2021. Dati dalle regioni - mitsouko1 : RT @GrandeTornado1: @Giovann34103837 @ladyonorato Sarà forse perché gli ospedali per un semplice 'fantomatico' positivo si intascano dalle… - AvucatPich : Nelle statistiche giornaliere e nei colori delle regioni dovrebbero comparire solo i casi dei vaccinati. I #novax s… - AcerboLivio : Bollettino Covid oggi: i contagi in Italia del 29 dicembre 2021. Dati dalle regioni – -