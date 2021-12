Advertising

dadoruxo1 : RT @TMit_news: Dalla Spagna: Barcellona a caccia del nuovo attaccante. A Xavi piace Morata - Pall_Gonfiato : Dalla Spagna: Morata ha detto sì al Barcellona. Per la Juventus spunta un nome nuovo per l'attacco - Anila_Ballata : Sarà vero? E noi?? - TMes_news : Dalla Spagna: Barcellona a caccia del nuovo attaccante. A Xavi piace Morata - TMit_news : Dalla Spagna: Barcellona a caccia del nuovo attaccante. A Xavi piace Morata -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna

In, il valore dei Prezzi al Consumo è 6.7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI Chicago, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Lunedì è in ...... contro i 180.000 di del giorno prima), Gran Bretagna,, Portogallo, Grecia e Malta. Il ... Negli USA soffre ancora il settore del trasporto aereo, penalizzatoraffica di cancellazioni a ...CALCIOMERCATO - As e Marca parlano di contatti diretti tra il tecnico blaugrana e l'attaccante bianconero, che avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferi ...As e Marca parlano di contatti diretti tra il tecnico blaugrana e l'attaccante bianconero, che avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento ...