Dalla Spagna: Morata ha detto sì al Barcellona. In casa Juventus spunta un nome nuovo per l'attacco (Di giovedì 30 dicembre 2021) Alvaro Morata potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. La clamorosa indiscrezione arriva Dalla Spagna, dove As e Marca parlano di contatti diretti tra il tecnico del Barcellona Xavi e l'attaccante...

TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna: Real Madrid su Brozovic, Casemiro sul mercato in estate? Il brasiliano piace alla Juve - dadoruxo1 : RT @TMit_news: Dalla Spagna: Barcellona a caccia del nuovo attaccante. A Xavi piace Morata - Pall_Gonfiato : Dalla Spagna: Morata ha detto sì al Barcellona. Per la Juventus spunta un nome nuovo per l'attacco - Anila_Ballata : Sarà vero? E noi?? - TMes_news : Dalla Spagna: Barcellona a caccia del nuovo attaccante. A Xavi piace Morata -