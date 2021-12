Dalla Spagna | Juventus-Dembelè | è fatta Il calciatore ha dato l' ok al trasferimento ma

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La notizia è di quelle clamorose, e a rilanciarla è il quotidiano catalano Sport: laha l'accordo per Ousmane. L'esterno d'attacco del Barcellona, il cui contratto è in scadenza,...

Advertising

Pall_Gonfiato : Dalla Spagna: Juventus-Dembelè, è fatta. Accordo raggiunto tra le parti - infoitsport : Dalla Spagna: 'Barcellona su Morata, contatti con Xavi!' - stefanodonno75 : SNL SPORT NEWS AND LAW: Juve, dalla Spagna: 'Xavi chiama Morata, lo vuole ... - sportli26181512 : Dalla Spagna: accordo Juve-Dembelé!: Secondo Sport Moussa Sissoko, agente dell'attaccante del Barcellona ?Ousmane D… - Spazio_J : Dalla Spagna sono sicuri: accordo tra il calciatore del Barça e la Juventus! - -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna

... nel quale si è parlato anche di una possibile riduzione della capienza sul modello francese (massimo 5000 spettatori): alla fine ha prevalso una linea più morbida, adottata oggi anche. ...Commenta per primo Secondo Sport Moussa Sissoko, agente dell'attaccante del Barcellona Ousmane Dembelé , dopo il fallimento delle trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 ha ...Come riporta Sport, il calciatore avrebbe deciso di non rinnovare con il Barcellona e avrebbe già l'accordo con i bianconeri ...I quotidiani spagnoli parlano di contatti tra Xavi e Morata: il centravanti avrebbe dato l'ok al Barcellona per il calciomercato di gennaio ...