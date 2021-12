Dalla Nigeria sono sicuri | Osimhen ha rinunciato alla Coppa d’Africa e la Federazione ha accettato la scelta

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo il portaleno This Day Live, l’attaccante del Napoli Victor, avrebbe definitivamentea partecipareprossima, in partenza da pochi giorni. Sempre secondo quanto riportato dal portale, questa decisione sarebbe arrivata direttamente dal calciatore che avrebbe così scelto di porre finepolemica a distanza fra il Napoli e laper contendersi lo stesso. La notizia sarebbe anche stata confermata da una fonte interna, che si è così espressa: “Ha parlato col ct Austin Eguavoen, col presidente Pinnick e col Ministro dello Sport della suadi rinunciarecompetizione. Tutti hanno capito la situazione e ...

Advertising

claudioruss : Secondo @THISDAYLIVE l'attaccante del #Napoli Victor #Osimhen avrebbe deciso di rinunciare alla Coppa d'Africa dopo… - Gazzetta_it : Dalla Nigeria: 'Osimhen rinuncia alla Coppa d'Africa'. Il Napoli aspetta conferme - TuttoMercatoWeb : Dalla Nigeria: Osimhen ha rinunciato alla Coppa d'Africa, scelta accettata dalla Federazione - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dalla Nigeria: 'Osimhen rinuncia alla Coppa d'Africa'. Il Napoli aspetta conferme - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Dalla Nigeria: Osimhen ha rinunciato alla Coppa d'Africa, scelta accettata dalla Federazione -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Nigeria

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della, risultato nuovamente positivo al Covid, avrebbe rinunciato a partecipare alla prossima Coppa d'Africa. Lo confermerebbero anche fonti vicine alla sua nazionale. Non ci sono invece conferme ...La notizia è stata lanciata dal portale nigeriano ThisDayLive: " Ha deciso di non prendere parte al torneo per porre fine alla diatriba tra il Napoli e la". Un'altra fonte ha invece rivelato ...Secondo il portale nigeriano This Day Live, l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, avrebbe definitivamente rinunciato a partecipare alla prossima Coppa d’Africa, in partenza da pochi giorni.La partecipazione di Victor Osimhen alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria potrebbe saltare. L’attaccante del Napoli, al momento fuori causa dopo la seconda positività al Covid, avrebbe già informato ...