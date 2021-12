Dalla Nigeria: Osimhen ha deciso di rinunciare alla Coppa d’Africa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo il giornale Nigeriano This Day Live (ripreso da Tuttonapoli) Osimhen avrebbe deciso di rinunciare alla partecipazione alla Coppa d’Africa e avrebbe richiesto al ct Eguavoen di escluderlo Dalla lista dei convocati per facilitare la ripresa dall’infortunio. Un’altra fonte riportata dal giornale afferma che Osimhen avrebbe rinunciato anche per consentire migliori rapporti tra il Napoli e Federazione Nigeriana, che si avviavano ad un braccio di ferro per la sua disponibilità. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo il giornaleno This Day Live (ripreso da Tuttonapoli)avrebbedipartecipazionee avrebbe richiesto al ct Eguavoen di escluderlolista dei convocati per facilitare la ripresa dall’infortunio. Un’altra fonte riportata dal giornale afferma cheavrebbe rinunciato anche per consentire migliori rapporti tra il Napoli e Federazionena, che si avviavano ad un braccio di ferro per la sua disponibilità. L'articolo ilNapolista.

