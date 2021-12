Dal Bayern Monaco alla Serie A | i dettagli dell’accordo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) In chiusura il primo colpo di mercato del Venezia in questa sessione invernale di mercato. Si tratta di Michaël Cuisance, centrocampista francese di proprietà del. Il ventiduenne è già in Italia per svolgere le visite mediche con la squadra della laguna. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il giocatore arriva a titolo definitivo. Gran colpo di mercato per rinforzare il centrocampo di Zanetti. Sul francese era forte anche la pressione del CSKA di Mosca, mafine il giocatore ha scelto l’Italia per rilanciarsi. In Baviera appena due presenze stagionali per lui. Cuisance ora cerca invece continuità per poter mettere in mostra tutte le sue qualità. Thomas Cambiaso

Commenta per primo La trattativa fra Venezia e Monaco per Michael Cuisance è ai dettagli per un investimento da circa 3,5 milioni di euro che porterà il centrocampista classe 1999 in Laguna a titolo definitivo. Cuisance ha detto no al Cska ...