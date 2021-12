Dakar 2022, Petrucci positivo al Coronavirus: esordio a serio rischio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Danilo Petrucci è risultato positivo al Coronavirus e potrebbe non partecipare alla Dakar 2022. Evento di rally suggestivo e noto in tutto il mondo, sullo scenario desertico che appassiona ogni amante dello sport. L’ex pilota MotoGP, legato in precedenza a Ducati e attualmente avente moto ufficiale Ktm, dovrà osservare una rigorosa quarantena all’interno della bolla araba. Petrucci, dopo l’individuazione della positività al Covid-19, sta effettuando ulteriori tamponi per comprendere se si trattasse di un errore o ancora analizzare l’effettiva carica virale a suo carico. Dopo un decennio da protagonista in MotoGP, esperienza iniziata non esattamente nel migliore dei modi per quanto riguarda il rally raid. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Petrucci, sebbene, ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Daniloè risultatoale potrebbe non partecipare alla. Evento di rally suggestivo e noto in tutto il mondo, sullo scenario desertico che appassiona ogni amante dello sport. L’ex pilota MotoGP, legato in precedenza a Ducati e attualmente avente moto ufficiale Ktm, dovrà osservare una rigorosa quarantena all’interno della bolla araba., dopo l’individuazione della positività al Covid-19, sta effettuando ulteriori tamponi per comprendere se si trattasse di un errore o ancora analizzare l’effettiva carica virale a suo carico. Dopo un decennio da protagonista in MotoGP, esperienza iniziata non esattamente nel migliore dei modi per quanto riguarda il rally raid. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di, sebbene, ...

