Dakar 2022 | Danilo Petrucci ci sarà! Il pilota ha ricevuto il benestare per correre

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo essere risultato positivo al tampone anti-Covid,Patrucci ha confermato la propria partecipazione alla Parigi-, che prenderà il via sabato 1 gennaio da Gedda, in Arabia Saudita, con il prologo che anticiperà la prima tappa del raid. Dopo il secondo tampone di giornata, il 31enne di Terni haildei medici per poter prendere parte alla contesa in sella alla sua KTM alla quarantaquattresima edizione della competizione rally più importante del mondo. “Corro!” Il messaggio lanciato dadirettamente dall’Arabia Saudita, con ilex Moto GP che ora sogna una grande risultato sulla sabbia del deserto. La fine di un incubo, che ha quasi negato la partecipazione aldopo mesi di preparazione, mentre ora ...

... infatti, l'ex pilota MotoGP Danilo Petrucci potrà prendere parte al tanto atteso appuntamento che ormai da mesi si stava preparando ad affrontare, l'edizionedella. Danilo partirà ...... ha annunciato la propria partecipazione al RallycategoriaClassic, la competizione internazionale di rally cross - country che avrà luogo dal 2 al 14 gennaioin Arabia Saudita. Con ...Dopo essere risultato positivo al tampone anti-Covid, Danilo Patrucci ha confermato la propria partecipazione alla Parigi-Dakar 2022, che prenderà il via sabato 1 gennaio da Gedda, in Arabia Saudita, ...Dakar 2022 - Buone notizie dall'Arabia Saudita, dove Danilo Petrucci era in attesa del secondo tampone per scongiurare la positività al covid-19. Il pilota ternano salvo sorprese sarà quindi al via de ...