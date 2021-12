Da quarantena covid a Super green pass, cosa cambia e da quando (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal Super green pass alla quarantena covid per contatto con un positivo, nuove regole e misure contro l’impennata di contagi in Italia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri. Nell’ultimo bollettino sono stati registrati 126.888 nuovi casi e altri 156 morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 1.150.352 tamponi con un tasso di positività all’11%. Sono stati 134 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, per un totale di 1.226, mentre sono stati 288 i ricoverati con sintomi che portano il numero complessivo a 10.866. In una settimana, dal 22 al 28 dicembre, secondo il rapporto Gimbe, è stato registrato un aumento dell’80% dei casi: sono stati 320.269 contro i 177.257 censiti la settimana precedente. I ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dalallaper contatto con un positivo, nuove regole e misure contro l’impennata di contagi in Italia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri. Nell’ultimo bollettino sono stati registrati 126.888 nuovi casi e altri 156 morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 1.150.352 tamponi con un tasso di positività all’11%. Sono stati 134 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, per un totale di 1.226, mentre sono stati 288 i ricoverati con sintomi che portano il numero complessivo a 10.866. In una settimana, dal 22 al 28 dicembre, secondo il rapporto Gimbe, è stato registrato un aumento dell’80% dei casi: sono stati 320.269 contro i 177.257 censiti la settimana precedente. I ...

