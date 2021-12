Da Cdm ok azzeramento quarantena per vaccinati con booster, Super Green pass per trasporti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera al nuovo decreto sull'estensione del Super Green pass e sulla riduzione delle quarantene. La misura è valida anche per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. Per chi ha eseguito l'ultima vaccinazione da più di quattro mesi, l'isolamento scende da 7 a 5 giorni con tampone. Per i non vaccinati resta di 10 giorni. L'obbligo di Super Green pass per i lavoratori non è passato, ma il suo uso, dal 10 gennaio, viene esteso a trasporti pubblici, alberghi, ristoranti all'aperto, impianti sci Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera al nuovo decreto sull'estensione dele sulla riduzione delle quarantene. La misura è valida anche per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. Per chi ha eseguito l'ultima vaccinazione da più di quattro mesi, l'isolamento scende da 7 a 5 giorni con tampone. Per i nonresta di 10 giorni. L'obbligo diper i lavoratori non èato, ma il suo uso, dal 10 gennaio, viene esteso apubblici, alberghi, ristoranti all'aperto, impianti sci

