Csm | procura Brescia riapre indagini su pm Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 dicembre 2021), 30 dic. (Adnkronos) - Ladiha deciso di riaprire lesui magistrati milanesi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Chiesti altri sei mesi per approfondire alcuni aspetti dell'inchiesta in cui iltore aggiunto e il sostituto sono accusati di omissione d'atti d'ufficio, nell'ipotesi che abbiano nascosto prove utili alla difesa nel procedimento per corruzione internazionale Eni-Nigeria (poi finito in primo grado con un'assoluzione). Lo rende noto Il Fatto quotidiano. Iltore diFrancesco Prete e il suo sostituto Donato Greco hanno chiesto altro tempo dopo aver sentito i due pm milanesi che, ricevuto l'avviso di fineil 9 ottobre, si erano fatti interrogare a inizio dicembre. I magistrati ...