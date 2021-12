Crystal Palace-West Ham United: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il West Ham United cercherà di aumentare le sue prime quattro speranze in Premier League quando si dirigerà al Selhurst Park sabato 1 gennaio per affrontare il Crystal Palace. Gli Hammers entreranno in gara dopo la vittoria per 4-1 a Watford, mentre Palace ha registrato una vittoria per 3-0 sul Norwich City nel seminterrato l’ultima volta. Il calcio di inizio di Crystal Palace-West Ham è previsto alle 18:30 Prepartita Crystal Palace-West Ham: a che punto sono le due squadre? Crystal Palace Martedì, il boss del palazzo Patrick Vieira non è stato ancora una volta a bordo campo contro il Norwich, essendo recentemente risultato positivo al coronavirus, ma il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 dicembre 2021) IlHamcercherà di aumentare le sue prime quattro speranze in Premier League quando si dirigerà al Selhurst Park sabato 1 gennaio per affrontare il. Gli Hammers entreranno in gara dopo la vittoria per 4-1 a Watford, mentreha registrato una vittoria per 3-0 sul Norwich City nel seminterrato l’ultima volta. Il calcio di inizio diHam è previsto alle 18:30 PrepartitaHam: a che punto sono le due squadre?Martedì, il boss del palazzo Patrick Vieira non è stato ancora una volta a bordo campo contro il Norwich, essendo recentemente risultato positivo al coronavirus, ma il ...

