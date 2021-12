Cryptid – L’Incubo del Lago su Sky Serie | trama del teen horror in onda il 30 dicembre con tutti i 10 episodi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 30deldebutta su Skycon una lunga maratona per l’intera serata: come in altri recenti casi, il canale 112 di Sky ha deciso di trasmettere una prima visione assoluta nel corso di un unico appuntamento.delsvedese del 2020 che mescola thriller edrama, va inin un’unica soluzione, a partire dalle 21.15 di giovedì 30, coni dieciche compongono la prima stagione. Ognio ha la durata, insolita per il genere, di soli 22 minuti. Ladidel ...