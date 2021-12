CR7 trascina lo United | gol e assist | Burnley battuto e Champions a 4 punti

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutto facile per il Manchester, che chiude il 2021 battendo ila Old Trafford per 3 - 1, scavalcando il Tottenham e agganciando il West Ham al quinto posto della classifica di Premier ...

Ultime Notizie dalla rete : CR7 trascina

La Gazzetta dello Sport

Prossimo appuntamento pere compagni domenica 3 gennaio in casa dei Wolves. Con il Tottenham a 30 punti (17 gare giocate), United e West Ham a 31 (18 e 19 partite rispettivamente) e Arsenal a 35 (...Di solito il grande eventogiocatori fuori dal solito giro, ma nell'era di Cristiano ... visto che il Mondiale in Qatar, sempre checi vada, sarà il capolinea per entrambi. Inutile in ogni ...>>> Tradimento Cristiano Ronaldo, scelto il nemico più grande. E’ qui che il portoghese mostra tutta la sua insoddisfazione. >>> Ronaldo lo vuole a Manchester: addio Juventus per 30 milioni. Newcastle ...