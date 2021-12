Covid | visite nelle Rsa solo con terza dose di vaccino o doppia dose e tampone

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Firenze, 30 dicembre 2021 - Nuove regole in Toscana per leRsa per anziani estrutture residenziali (Rsd) che ospitano persone con disabilità: da oggi e fino al termine dello stato ...

ilgazzettino.it

"Lealle Rsa e alle altre strutture assistenziali possono continuare, ma a condizione che i visitatori siano vaccinati con terza dose o aggiungano alla seconda dose un tampone negativo", ...Le associazioni di categoria alla luce degli attuali indicatori pandemici ritengono infatti impossibile un numero disignificativo tanto dall'Italia, quanto dall'estero, Europa compresa, si ...RIMINI (ITALPRESS) – Sigep-The Dolce World Expo e Vicenzaoro January – The Jewellery Boutique Show, le manifestazioni di IEG – Italian Exhibition Group entrambe in programma nel prossimo mese di genna ...Firenze, 30 dicembre 2021 - Nuove regole in Toscana per le visite nelle Rsa per anziani e nelle strutture residenziali (Rsd) che ospitano persone con disabilità: da oggi e fino al termine dello stato ...