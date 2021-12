Covid, vaccinarsi a Napoli centro: Bambini e adulti, ecco dove e quando fino al 9 gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Asl Na 1 pubblica il calendario della rete dei Centri Vaccinali / punti vaccinali in funzione dal primo al 9 gennaio. “Sin da subito l’Asl Napoli 1 centro è stata co-protagonista dello sforzo che la Regione Campania ha messo in atto per raggiungere il maggior numero di cittadini nel somministrare le vaccinazioni” si legge nella nota diffusa dall’Asl Na 1. “Oggi più che mai – commenta il direttore generale dell’Adl Napoli 1 centro, Ciro Verdoliva – siamo pronti a confermare e rinnovare questo sforzo, puntando ad un maggior numero di presenze presso i Centri Vaccinali aziendali, sia per la prima che per la seconda ma – soprattutto – per la terza dose. L’offerta è confermata dalla disponibilità della rete dei Centri Vaccinali / punti vaccinali, così come è confermata la possibilità per i cittadini di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Asl Na 1 pubblica il calendario della rete dei Centri Vaccinali / punti vaccinali in funzione dal primo al 9. “Sin da subito l’Aslè stata co-protagonista dello sforzo che la Regione Campania ha messo in atto per raggiungere il maggior numero di cittadini nel somministrare le vaccinazioni” si legge nella nota diffusa dall’Asl Na 1. “Oggi più che mai – commenta il direttore generale dell’Adl, Ciro Verdoliva – siamo pronti a confermare e rinnovare questo sforzo, puntando ad un maggior numero di presenze presso i Centri Vaccinali aziendali, sia per la prima che per la seconda ma – soprattutto – per la terza dose. L’offerta è confermata dalla disponibilità della rete dei Centri Vaccinali / punti vaccinali, così come è confermata la possibilità per i cittadini di ...

Advertising

AurelianoStingi : cosa fare ora? Indubbiamente convincere/obbligare i restanti 5.6 milioni di italiani a vaccinarsi. Il numero non è… - ManzoniDavide : RT @discordoconme: @LaVeritaWeb 88% di vaccinati diventa il 47% dei morti (con età media maggiore e storia clinica peggiore). 12% di non va… - Luisa70368354 : RT @redazionemetis: I #sindaci dell’#AreaMetropolitana delineano la situazione dopo l’incontro in #Prefettura e raccomandano ai #cittadini… - mromani75 : @GiorgiaMeloni Premesso che in un paese normale la gente correrebbe a vaccinarsi... Non capisco perche' l'obbligo… - ToeLamb : @Luna49351435 @FedericoGallon @gallina_di @barbarab1974 @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute Ho risposto, se non capisci… -