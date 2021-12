Covid: una provincia campana tra le 45 con oltre 500 casi su 100mila abitanti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella settimana dal 22 al 28 dicembre si rileva un aumento di nuovi contagi da Sars-Cov-2 in tutte le regioni, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano e si va dal 9,6% del Friuli-Venezia Giulia al 257,6% dell’Umbria. Mentre in 45 province si registrano oltre 500 casi per 100.000 abitanti. E’ quanto emerge dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe che evidenzia come “il sistema di testing è già in tilt, ci sono troppi falsi negativi nei tamponi antigenici e con l’emersione di un numero enorme di casi si rischia un lockdown di fatto, indipendentemente dalla modifica delle regole sulla quarantena“. Queste le 45 province in cui l’incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti: Milano (1.243), Lodi (1.158), Monza e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella settimana dal 22 al 28 dicembre si rileva un aumento di nuovi contagi da Sars-Cov-2 in tutte le regioni, ad eccezione dellaautonoma di Bolzano e si va dal 9,6% del Friuli-Venezia Giulia al 257,6% dell’Umbria. Mentre in 45 province si registrano500per 100.000. E’ quanto emerge dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe che evidenzia come “il sistema di testing è già in tilt, ci sono troppi falsi negativi nei tamponi antigenici e con l’emersione di un numero enorme disi rischia un lockdown di fatto, indipendentemente dalla modifica delle regole sulla quarantena“. Queste le 45 province in cui l’incidenza supera i 500per: Milano (1.243), Lodi (1.158), Monza e ...

