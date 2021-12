Covid, Toti e De Luca criticano il governo Draghi: «Misure insufficienti: serve l’obbligo vaccinale» (Di giovedì 30 dicembre 2021) «Le Misure del governo per l’emergenza Covid sono del tutto insufficienti». Vincenzo De Luca si aggiunge alla lista dei presidenti di Regione che, dopo le ultime Misure del governo su tamponi e quarantena, chiedono interventi più decisi e più rapidi. In mattinata, a manifestare il suo scontento era stato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, secondo il quale il Super Green pass andava esteso anche agli uffici. «Il governo ci ha ascoltato sulla quarantena accorciata per non bloccare il Paese. Resta una timidezza sull’estensione del Green pass rafforzato ad altre categorie, come il mondo del lavoro pubblico e privato, che non comprendo», ha spiegato Toti in un’intervista al Corriere della Sera. Per il ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) «Ledelper l’emergenzasono del tutto». Vincenzo Desi aggiunge alla lista dei presidenti di Regione che, dopo le ultimedelsu tamponi e quarantena, chiedono interventi più decisi e più rapidi. In mattinata, a manifestare il suo scontento era stato Giovanni, presidente della Regione Liguria, secondo il quale il Super Green pass andava esteso anche agli uffici. «Ilci ha ascoltato sulla quarantena accorciata per non bloccare il Paese. Resta una timidezza sull’estensione del Green pass rafforzato ad altre categorie, come il mondo del lavoro pubblico e privato, che non comprendo», ha spiegatoin un’intervista al Corriere della Sera. Per il ...

