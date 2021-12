Covid, Ricciardi: “Tre varianti così contagiose in 12 mesi, mai successo” (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA – “Non era mai avvenuto, nella storia delle epidemie, che si selezionassero, in 12 mesi, tre varianti così contagiose come Alfa, Delta e Omicron per Sars-Cov-2”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica. “Nelle epidemie – ha aggiunto – di varianti ce ne sono centinaia. Si selezionano continuamente. Ma che ci fossero varianti in grado di produrre ondate pandemiche peggiorative, una più dell’altra, non era mai successo a memoria d’uomo”. Il fenomeno che stiamo sperimentando, ha spiegato ancora Ricciardi, è legato al fatto che “viviamo in un mondo più affollato rispetto al passato e viaggiare e spostarsi è molto più semplice ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA – “Non era mai avvenuto, nella storia delle epidemie, che si selezionassero, in 12, trecome Alfa, Delta e Omicron per Sars-Cov-2”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica. “Nelle epidemie – ha aggiunto – dice ne sono centinaia. Si selezionano continuamente. Ma che ci fosseroin grado di produrre ondate pandemiche peggiorative, una più dell’altra, non era maia memoria d’uomo”. Il fenomeno che stiamo sperimentando, ha spiegato ancora, è legato al fatto che “viviamo in un mondo più affollato rispetto al passato e viaggiare e spostarsi è molto più semplice ...

