Covid, record di nuovi casi: sono 126.888. Il tasso di positività sale all’11%. I DATI (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo il bollettino del 30 dicembre, in Italia nelle ultime 24 ore è stato toccato il numero più alto di nuovi contagiati. record anche per i tamponi effettuati: 1.150.352. La percentuale di positività sui test fatti cresce dal 9,5% di ieri. sale il numero di pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 1.226 persone (+41) e negli altri reparti 10.866 (+288). In totale, i contagiati dall’inizio della pandemia sono 5.981.428 e i decessi 137.247 (+156) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo il bollettino del 30 dicembre, in Italia nelle ultime 24 ore è stato toccato il numero più alto dicontagiati.anche per i tamponi effettuati: 1.150.352. La percentuale disui test fatti cresce dal 9,5% di ieri.il numero di pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci1.226 persone (+41) e negli altri reparti 10.866 (+288). In totale, i contagiati dall’inizio della pandemia5.981.428 e i decessi 137.247 (+156)

