Covid, record di casi in Italia: sfiorati i 100mila positivi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ancora record di casi positivi in Italia: mai così tanti. Quasi 100mila positivi. Covid: record di casi positivi in Italia record di casi di Covid in Italia da inizio pandemia. Infatti sfiorati i 100mila positivi: sono 98.020 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 78.313. Le vittime, secondo i dati del bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 136, mentre ieri erano state 202. A quanto riporta il bollettino sono 1.029.429 i tamponi molecolari e antigenici.

