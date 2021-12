Covid, picco di nuovi casi in Emilia - Romagna, Campania e Veneto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono quasi raddoppiati in un giorno i casi di Covid rilevati in Emilia - Romagna : dagli oltre 4mila di mercoledì il bollettino della Regione riporta 7.088 contagi odierni su quasi 58mila tamponi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono quasi raddoppiati in un giorno idirilevati in: dagli oltre 4mila di mercoledì il bollettino della Regione riporta 7.088 contagi odierni su quasi 58mila tamponi ...

Advertising

Corriere : Lopalco: «Non spaventiamoci per i dati sempre più alti. Picco a inizio gennaio, poi la curva scenderà» - MediasetTgcom24 : Cnr: 'Senza dose booster a marzo picco di ospedalizzati Covid' #booster - Corriere : Covid, Ricciardi: «Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi» - himeralive : Covid, il bollettino: in Sicilia picco dei contagi, in aumento anche le ospedalizzazioni #Contagio #Coronavirus… - zazoomblog : Covid in Emilia - Romagna 7mila nuovi casi: quasi raddoppiati in un giorno Picco di contagi in Veneto: 10mila in 2… -