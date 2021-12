Covid, per la Germania l’Italia “è tra le zone ad alto rischio” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Berlino – Italia, Canada, Malta e San Marino figurano ora tra le aree considerate dalla Germania ad alto rischio – “rischio particolarmente elevato di infezione a causa di incidenze particolarmente elevate per la diffusione del coronavirus”, riporta il sito del ministero degli Esteri di Berlino – e classificate come tale dal primo gennaio. Per chi entra in Germania da una zona ad alto rischio, se non completamente vaccinato o guarito è necessario osservare un periodo di quarantena a proprie spese per almeno dieci giorni dopo l’ingresso. La quarantena può essere interrotta non prima del quinto giorno dietro presentazione di un test negativo. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 dicembre 2021) Berlino – Italia, Canada, Malta e San Marino figurano ora tra le aree considerate dallaad– “particolarmente elevato di infezione a causa di incidenze particolarmente elevate per la diffusione del coronavirus”, riporta il sito del ministero degli Esteri di Berlino – e classificate come tale dal primo gennaio. Per chi entra inda una zona ad, se non completamente vaccinato o guarito è necessario osservare un periodo di quarantena a proprie spese per almeno dieci giorni dopo l’ingresso. La quarantena può essere interrotta non prima del quinto giorno dietro presentazione di un test negativo. (fonte Adnkronos)

Covid, il bollettino: 2.110 nuovi contagi e 6 decessi, oltre 10 mila persone in isolamento

L'Austria pensa a un bonus da 500 euro per chi fa la terza dose del vaccino L'Austria discute un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi riceve la dose booster anti Covid. Si tratta di una proposta dei socialdemocratici e il governo di Oevp e Verdi si dice pronto a parlarne. Il cancelliere Karl Nehammer parla di un "segnale ...

Coronavirus oggi. Lab24: in una settimana +100% di nuovi casi Covid

Nuovo Decreto: ecco come cambia la quarantena Il Green Pass rafforzato, ottenibile solo da chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito dal Covid, sarà infatti necessario per accedere a: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle ...

Crotone. Il sindaco traccia il bilancio di fine anno dato corso alla distribuzione di migliaia di buoni spesa per l'emergenza Covid, voucher per assistenza domiciliare e frequenza di centri diurni. Sono state presentate le schede progettuali per Antica ...

