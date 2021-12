Covid, Pellegrino (Aidit): “Turismo paralizzato, in 2021 -80% attività per imprese” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Io non entro nel merito delle decisioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Ma parlo degli effetti economici di queste decisioni. Abbiamo un intero mondo economico, quello del Turismo, che è completamente paralizzato da decisioni che cambiano di continuo. Registriamo un calo delle attività dell’80% nel 2020 e nel 2021, e per alcune imprese anche qualcosa di più”. E’ l’allarme che, intervistato da Adnkronos/Labitalia, lancia Domenico Pellegrino, presidente di Aidit (Associazione italiana distribuzione turistica), l’associazione delle imprese che operano nel settore delle agenzie di viaggi, aderente a FederTurismo Confindustria, commentando le ultime misure del governo con l’allargamento del super green pass rafforzato a diverse ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Io non entro nel merito delle decisioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Ma parlo degli effetti economici di queste decisioni. Abbiamo un intero mondo economico, quello del, che è completamenteda decisioni che cambiano di continuo. Registriamo un calo delledell’80% nel 2020 e nel, e per alcuneanche qualcosa di più”. E’ l’allarme che, intervistato da Adnkronos/Labitalia, lancia Domenico, presidente di(Associazione italiana distribuzione turistica), l’associazione delleche operano nel settore delle agenzie di viaggi, aderente a FederConfindustria, commentando le ultime misure del governo con l’allargamento del super green pass rafforzato a diverse ...

