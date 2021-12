Covid, Oms: "Tsunami di casi con Omicron e Delta". Usa, Fauci: "Evitate feste a Capodanno" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dicembre 2021 - La morsa del Covid non molla , il virus sta tornando alla carica in tutto il pianeta sull'onda della combinazione delle varianti Delta e Omicron , come sottolinea il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dicembre 2021 - La morsa delnon molla , il virus sta tornando alla carica in tutto il pianeta sull'onda della combinazione delle varianti, come sottolinea il ...

