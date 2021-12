Covid, Oms: “Preoccupati che Omicron e Delta causino uno tsunami di casi e portino sistemi sanitari sull’orlo del collasso” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo “tsunami” dei casi prodotto dalla combinazione della variante Delta e della variante Omicron rischia di “portare i sistemi sanitari sull’orlo del collasso”. Lo ha detto, nel corso di una conferenza stampa, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Sono molto preoccupato che Omicron, essendo più trasmissibile e circolando contemporaneamente a Delta, stia portando a uno tsunami di casi – ha detto il direttore generale – E questa situazione continuerà a mettere una pressione immensa sugli operatori sanitari esausti e sui sistemi sanitari sull’orlo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo “” deiprodotto dalla combinazione della variantee della varianterischia di “portare idel”. Lo ha detto, nel corso di una conferenza stampa, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Sono molto preoccupato che, essendo più trasmissibile e circolando contemporaneamente a, stia portando a unodi– ha detto il direttore generale – E questa situazione continuerà a mettere una pressione immensa sugli operatoriesausti e suidel ...

