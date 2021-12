(Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si registra un nuovo record deidi positività al. Il numero deicontagiati in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute, tocca quota 126.888, con un altrettanto numero record di tamponi processati, 1.150.352 determinando un tasso di positività dell’11%. Isono 156 (+20 rispetto al 29 dicembre).Il bollettino segna anche 22.246 guariti, e una crescita di 104.598 attualmente positivi, portando il totale a 779.463. Tra i dati in salita quello dei ricoveri nei reparti ordinari, 10.866 (+288) e delle terapie intensive, 1.226 (+45) con 134ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 767.371 persone. La Lombardia anche oggi risulta prima regione per numero di contagi (39.152), seguita da Piemonte (11.515) e Campania (11.492).(ITALPRESS). su ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Impennata di oltre l'80% di nuovi casi di Covid-19 nella settimana di Natale oltre ad una crescita del 20,4% di ric… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione di tamponi, tasso di positivita' sale al 9,… - Agenzia_Ansa : La Francia registra oltre 200.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, un nuovo record dall'inizio della pandemia. #ANSA - Tele_Nicosia : Covid, oltre 126 mila nuovi casi e 156 decessi - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, oltre 126 mila nuovi casi e 156 decessi - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre

Il Sole 24 ORE

Casi nuovi giorno per giorno In Toscana 9 decessi,100mila persone in isolamento Sono nove, sei uomini e tre donne con un'età media di 79 anni, le persone decedute pernelle ultime 24 ore ..."Estendere l'obbligo vaccinale antiad altre categoriequelle previste, utilizzare il super Green pass per i lavoratori e, aggiungerei, vaccinare i bambini in maniera estensiva. Sono ...oltre a 2.163 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 7.130 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. ABRUZZO - Sono 3.167 i nuovi contagi ...Iniziativa dei presidenti dei Consigli comunali a Petilia, Mesoraca e Roccabernarda che scrivono al prefetto di Crotone e al presidente della Regione ...